사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 선택을 앞둔 시간 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/06/02/20260602025001 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-02 01:33 입력 2026-06-02 00:38 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 선택을 앞둔 시간 노을빛이 한강 물결 위로 번지고 거리에 하나둘 불이 켜집니다. 선거를 앞둔 도시도 잠시 숨을 고르는 듯 고요합니다. 각자의 선택이 모여 내일의 풍경을 만들 듯 황금빛 석양은 다가올 시간을 조용히 비추고 있습니다.이지훈 기자 노을빛이 한강 물결 위로 번지고 거리에 하나둘 불이 켜집니다. 선거를 앞둔 도시도 잠시 숨을 고르는 듯 고요합니다. 각자의 선택이 모여 내일의 풍경을 만들 듯 황금빛 석양은 다가올 시간을 조용히 비추고 있습니다. 이지훈 기자 2026-06-02 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지