[천태만컷] 선택을 앞둔 시간

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이미지 확대 선택을 앞둔 시간 노을빛이 한강 물결 위로 번지고 거리에 하나둘 불이 켜집니다. 선거를 앞둔 도시도 잠시 숨을 고르는 듯 고요합니다. 각자의 선택이 모여 내일의 풍경을 만들 듯 황금빛 석양은 다가올 시간을 조용히 비추고 있습니다.

이지훈 기자

2026-06-02 25면

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노을빛이 한강 물결 위로 번지고 거리에 하나둘 불이 켜집니다. 선거를 앞둔 도시도 잠시 숨을 고르는 듯 고요합니다. 각자의 선택이 모여 내일의 풍경을 만들 듯 황금빛 석양은 다가올 시간을 조용히 비추고 있습니다.이지훈 기자