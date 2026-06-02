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[천태만컷] 선택을 앞둔 시간

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-02 01:33
입력 2026-06-02 00:38
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선택을 앞둔 시간
선택을 앞둔 시간 노을빛이 한강 물결 위로 번지고 거리에 하나둘 불이 켜집니다. 선거를 앞둔 도시도 잠시 숨을 고르는 듯 고요합니다. 각자의 선택이 모여 내일의 풍경을 만들 듯 황금빛 석양은 다가올 시간을 조용히 비추고 있습니다.
이지훈 기자


노을빛이 한강 물결 위로 번지고 거리에 하나둘 불이 켜집니다. 선거를 앞둔 도시도 잠시 숨을 고르는 듯 고요합니다. 각자의 선택이 모여 내일의 풍경을 만들 듯 황금빛 석양은 다가올 시간을 조용히 비추고 있습니다.

이지훈 기자
2026-06-02 25면
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