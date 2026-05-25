[천태만컷] 쓰레기장의 질서, 관리가 만든 차이

이미지 확대 쓰레기장의 질서, 관리가 만든 차이 누군가는 아무 생각 없이 쓰레기를 버리고 돌아가지만, 이 많은 쓰레기들이 무너지지 않고 줄 맞춰 정리되어 있는 이유는 관리직원의 손길 때문입니다. 보이지 않는 곳에서 계속 치우고, 묶고, 정돈하는 사람이 있으니 공동생활의 기본 질서가 유지되는 것입니다.

오장환 사진부장

2026-05-26 25면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

누군가는 아무 생각 없이 쓰레기를 버리고 돌아가지만, 이 많은 쓰레기들이 무너지지 않고 줄 맞춰 정리되어 있는 이유는 관리직원의 손길 때문입니다. 보이지 않는 곳에서 계속 치우고, 묶고, 정돈하는 사람이 있으니 공동생활의 기본 질서가 유지되는 것입니다.오장환 사진부장