사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 쓰레기장의 질서, 관리가 만든 차이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/05/26/20260526025004 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2026-05-25 23:38 입력 2026-05-25 23:38 이미지 확대 쓰레기장의 질서, 관리가 만든 차이 누군가는 아무 생각 없이 쓰레기를 버리고 돌아가지만, 이 많은 쓰레기들이 무너지지 않고 줄 맞춰 정리되어 있는 이유는 관리직원의 손길 때문입니다. 보이지 않는 곳에서 계속 치우고, 묶고, 정돈하는 사람이 있으니 공동생활의 기본 질서가 유지되는 것입니다.오장환 사진부장 누군가는 아무 생각 없이 쓰레기를 버리고 돌아가지만, 이 많은 쓰레기들이 무너지지 않고 줄 맞춰 정리되어 있는 이유는 관리직원의 손길 때문입니다. 보이지 않는 곳에서 계속 치우고, 묶고, 정돈하는 사람이 있으니 공동생활의 기본 질서가 유지되는 것입니다. 오장환 사진부장 2026-05-26 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지