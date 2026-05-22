이미지 확대 [천태만컷] 건전한 생태계만이라도… 서울의 한 지천 다리를 건너다 보니 잉어 떼가 모여 있습니다. 산란철인가 싶었는데, 사람들이 주는 먹이에 적응한 듯합니다. 인간에 의한 지구온난화가 심각하니 어류 생태계만이라도 건전하게 지키려면 불필요한 먹이 주기는 자제해야 할 것 같습니다.

도준석 전문기자

2026-05-22 25면

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서울의 한 지천 다리를 건너다 보니 잉어 떼가 모여 있습니다. 산란철인가 싶었는데, 사람들이 주는 먹이에 적응한 듯합니다. 인간에 의한 지구온난화가 심각하니 어류 생태계만이라도 건전하게 지키려면 불필요한 먹이 주기는 자제해야 할 것 같습니다.도준석 전문기자