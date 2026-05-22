사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 건전한 생태계만이라도… 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/05/22/20260522025003 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-22 01:52 입력 2026-05-22 00:42 이미지 확대 [천태만컷] 건전한 생태계만이라도… 서울의 한 지천 다리를 건너다 보니 잉어 떼가 모여 있습니다. 산란철인가 싶었는데, 사람들이 주는 먹이에 적응한 듯합니다. 인간에 의한 지구온난화가 심각하니 어류 생태계만이라도 건전하게 지키려면 불필요한 먹이 주기는 자제해야 할 것 같습니다.도준석 전문기자 서울의 한 지천 다리를 건너다 보니 잉어 떼가 모여 있습니다. 산란철인가 싶었는데, 사람들이 주는 먹이에 적응한 듯합니다. 인간에 의한 지구온난화가 심각하니 어류 생태계만이라도 건전하게 지키려면 불필요한 먹이 주기는 자제해야 할 것 같습니다. 도준석 전문기자 2026-05-22 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지