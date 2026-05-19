이미지 확대 [천태만컷] 나만의 취향을 고르는 시간 형형색색의 비즈로 나만의 소품을 꾸미는 즐거움이 일상의 새로운 풍경이 되고 있습니다. 수많은 선택지 속에서 개성을 빚어내는 설레는 마음은, 작지만 확실한 행복을 좇는 현대인의 모습을 잘 보여 줍니다.

안주영 전문기자

2026-05-19 25면

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형형색색의 비즈로 나만의 소품을 꾸미는 즐거움이 일상의 새로운 풍경이 되고 있습니다. 수많은 선택지 속에서 개성을 빚어내는 설레는 마음은, 작지만 확실한 행복을 좇는 현대인의 모습을 잘 보여 줍니다.안주영 전문기자