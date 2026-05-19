사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 나만의 취향을 고르는 시간 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/05/19/20260519025001 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-05-19 01:16 입력 2026-05-19 00:18 이미지 확대 [천태만컷] 나만의 취향을 고르는 시간 형형색색의 비즈로 나만의 소품을 꾸미는 즐거움이 일상의 새로운 풍경이 되고 있습니다. 수많은 선택지 속에서 개성을 빚어내는 설레는 마음은, 작지만 확실한 행복을 좇는 현대인의 모습을 잘 보여 줍니다.안주영 전문기자 형형색색의 비즈로 나만의 소품을 꾸미는 즐거움이 일상의 새로운 풍경이 되고 있습니다. 수많은 선택지 속에서 개성을 빚어내는 설레는 마음은, 작지만 확실한 행복을 좇는 현대인의 모습을 잘 보여 줍니다. 안주영 전문기자 2026-05-19 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지