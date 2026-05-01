사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 보랏빛 안식처와 작은 방문객 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/05/01/20260501025003 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-05-01 00:47 입력 2026-05-01 00:47 이미지 확대 [천태만컷] 보랏빛 안식처와 작은 방문객 보랏빛 엉겅퀴 꽃이 지나가던 꿀벌의 발길을 붙잡습니다. 삶의 고단함 속에서도 기어이 향기로운 숨을 터뜨린 꽃은 찾아온 손님에게 자신의 깊은 곳을 내어주며 무언의 위로를 건넵니다.안주영 전문기자 보랏빛 엉겅퀴 꽃이 지나가던 꿀벌의 발길을 붙잡습니다. 삶의 고단함 속에서도 기어이 향기로운 숨을 터뜨린 꽃은 찾아온 손님에게 자신의 깊은 곳을 내어주며 무언의 위로를 건넵니다. 안주영 전문기자 2026-05-01 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지