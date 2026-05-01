이미지 확대 [천태만컷] 보랏빛 안식처와 작은 방문객 보랏빛 엉겅퀴 꽃이 지나가던 꿀벌의 발길을 붙잡습니다. 삶의 고단함 속에서도 기어이 향기로운 숨을 터뜨린 꽃은 찾아온 손님에게 자신의 깊은 곳을 내어주며 무언의 위로를 건넵니다.

안주영 전문기자

2026-05-01 25면

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보랏빛 엉겅퀴 꽃이 지나가던 꿀벌의 발길을 붙잡습니다. 삶의 고단함 속에서도 기어이 향기로운 숨을 터뜨린 꽃은 찾아온 손님에게 자신의 깊은 곳을 내어주며 무언의 위로를 건넵니다.안주영 전문기자