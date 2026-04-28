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[천태만컷] 광장에서 함께 춤을

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-04-28 00:59
입력 2026-04-28 00:59
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[천태만컷] 광장에서 함께 춤을
[천태만컷] 광장에서 함께 춤을 이탈리아 피렌체 레푸블리카 광장에서 사람들이 길거리 음악에 맞춰 자유롭게 춤을 추고 있습니다. 시선을 의식하기보다 각자의 리듬에 몸을 맡긴 채, 그 순간을 온전히 즐기는 모습이 인상적입니다. 여행의 묘미는 잠시 나를 내려놓게 되는 데 있는 것 같습니다.
홍윤기 기자


이탈리아 피렌체 레푸블리카 광장에서 사람들이 길거리 음악에 맞춰 자유롭게 춤을 추고 있습니다. 시선을 의식하기보다 각자의 리듬에 몸을 맡긴 채, 그 순간을 온전히 즐기는 모습이 인상적입니다. 여행의 묘미는 잠시 나를 내려놓게 되는 데 있는 것 같습니다.

홍윤기 기자
2026-04-28 25면
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