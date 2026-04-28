사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 광장에서 함께 춤을 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/04/28/20260428025002 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-04-28 00:59 입력 2026-04-28 00:59 이미지 확대 [천태만컷] 광장에서 함께 춤을 이탈리아 피렌체 레푸블리카 광장에서 사람들이 길거리 음악에 맞춰 자유롭게 춤을 추고 있습니다. 시선을 의식하기보다 각자의 리듬에 몸을 맡긴 채, 그 순간을 온전히 즐기는 모습이 인상적입니다. 여행의 묘미는 잠시 나를 내려놓게 되는 데 있는 것 같습니다.홍윤기 기자 이탈리아 피렌체 레푸블리카 광장에서 사람들이 길거리 음악에 맞춰 자유롭게 춤을 추고 있습니다. 시선을 의식하기보다 각자의 리듬에 몸을 맡긴 채, 그 순간을 온전히 즐기는 모습이 인상적입니다. 여행의 묘미는 잠시 나를 내려놓게 되는 데 있는 것 같습니다. 홍윤기 기자 2026-04-28 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지