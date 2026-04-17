사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 롱런의 비결 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/04/17/20260417025004 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-17 00:49 입력 2026-04-17 00:04 이미지 확대 롱런의 비결 코로나와 불경기 등으로 힘든 시기가 많았을 텐데 서울의 한 호두과자 매장에 16년 동안 한자리에서 일한 날짜가 적혀 있습니다. 그것도 휴일은 뺐다고 하네요. 맛을 위한 노력과 고객을 위한 진정성이 보태져서 긴 세월을 버틴 듯합니다.도준석 전문기자 코로나와 불경기 등으로 힘든 시기가 많았을 텐데 서울의 한 호두과자 매장에 16년 동안 한자리에서 일한 날짜가 적혀 있습니다. 그것도 휴일은 뺐다고 하네요. 맛을 위한 노력과 고객을 위한 진정성이 보태져서 긴 세월을 버틴 듯합니다. 도준석 전문기자 2026-04-17 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지