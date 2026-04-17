[천태만컷] 롱런의 비결

이미지 확대 롱런의 비결 코로나와 불경기 등으로 힘든 시기가 많았을 텐데 서울의 한 호두과자 매장에 16년 동안 한자리에서 일한 날짜가 적혀 있습니다. 그것도 휴일은 뺐다고 하네요. 맛을 위한 노력과 고객을 위한 진정성이 보태져서 긴 세월을 버틴 듯합니다.

도준석 전문기자

2026-04-17 25면

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코로나와 불경기 등으로 힘든 시기가 많았을 텐데 서울의 한 호두과자 매장에 16년 동안 한자리에서 일한 날짜가 적혀 있습니다. 그것도 휴일은 뺐다고 하네요. 맛을 위한 노력과 고객을 위한 진정성이 보태져서 긴 세월을 버틴 듯합니다.도준석 전문기자