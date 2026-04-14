사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 밖으로 나가야 하는 이유 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/04/15/20260415025002 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2026-04-14 23:48 입력 2026-04-14 23:48 이미지 확대 밖으로 나가야 하는 이유 집에서 쉽게 꺼낼 수 없는 숯불의 온도와 냄새가 있습니다. 밖으로 나가 눈치 볼 필요 없이 불 위에 음식을 올리고 뒤집는 순간에만 집중합니다. 기름이 떨어지며 타오르는 소리와 연기 사이로 번지는 고소한 향이 가득합니다. 그래서 굳이 밖으로 나가는 것입니다.오장환 사진부장 집에서 쉽게 꺼낼 수 없는 숯불의 온도와 냄새가 있습니다. 밖으로 나가 눈치 볼 필요 없이 불 위에 음식을 올리고 뒤집는 순간에만 집중합니다. 기름이 떨어지며 타오르는 소리와 연기 사이로 번지는 고소한 향이 가득합니다. 그래서 굳이 밖으로 나가는 것입니다. 오장환 사진부장 2026-04-15 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지