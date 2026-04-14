[천태만컷] 밖으로 나가야 하는 이유

이미지 확대 밖으로 나가야 하는 이유 집에서 쉽게 꺼낼 수 없는 숯불의 온도와 냄새가 있습니다. 밖으로 나가 눈치 볼 필요 없이 불 위에 음식을 올리고 뒤집는 순간에만 집중합니다. 기름이 떨어지며 타오르는 소리와 연기 사이로 번지는 고소한 향이 가득합니다. 그래서 굳이 밖으로 나가는 것입니다.

오장환 사진부장

2026-04-15 25면

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집에서 쉽게 꺼낼 수 없는 숯불의 온도와 냄새가 있습니다. 밖으로 나가 눈치 볼 필요 없이 불 위에 음식을 올리고 뒤집는 순간에만 집중합니다. 기름이 떨어지며 타오르는 소리와 연기 사이로 번지는 고소한 향이 가득합니다. 그래서 굳이 밖으로 나가는 것입니다.오장환 사진부장