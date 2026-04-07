사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 취업을 향한 발걸음 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/04/07/20260407025004 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-07 00:58 입력 2026-04-07 00:58 이미지 확대 [천태만컷] 취업을 향한 발걸음 국내 한 취업박람회에서 구직자가 면접을 보고 있습니다. 구두에 쓸린 듯 발뒤꿈치에는 밴드가 붙어 있습니다. 취업을 향한 고단한 발걸음은 언젠가 당당히 날아오를 도약이 될 것입니다. 모든 취업 준비생들의 꿈을 응원합니다.이지훈 기자 국내 한 취업박람회에서 구직자가 면접을 보고 있습니다. 구두에 쓸린 듯 발뒤꿈치에는 밴드가 붙어 있습니다. 취업을 향한 고단한 발걸음은 언젠가 당당히 날아오를 도약이 될 것입니다. 모든 취업 준비생들의 꿈을 응원합니다. 이지훈 기자 2026-04-07 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지