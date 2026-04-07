이미지 확대 [천태만컷] 취업을 향한 발걸음 국내 한 취업박람회에서 구직자가 면접을 보고 있습니다. 구두에 쓸린 듯 발뒤꿈치에는 밴드가 붙어 있습니다. 취업을 향한 고단한 발걸음은 언젠가 당당히 날아오를 도약이 될 것입니다. 모든 취업 준비생들의 꿈을 응원합니다.

이지훈 기자

2026-04-07 25면

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국내 한 취업박람회에서 구직자가 면접을 보고 있습니다. 구두에 쓸린 듯 발뒤꿈치에는 밴드가 붙어 있습니다. 취업을 향한 고단한 발걸음은 언젠가 당당히 날아오를 도약이 될 것입니다. 모든 취업 준비생들의 꿈을 응원합니다.이지훈 기자