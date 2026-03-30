메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[천태만컷] 약자에게도 필요한 배려심

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-03-31 00:42
입력 2026-03-30 23:56
이미지 확대
약자에게도 필요한 배려심
약자에게도 필요한 배려심 누구나 음식을 기부하고 가져갈 수 있는 공유 냉장고에 먹거리가 가득 차 있습니다. 하지만 몇 분 지나지 않아 이 냉장고의 음식을 한 분이 모두 가지고 가는 걸 보게 됐네요. 아무리 본인이 경제적 약자라 하더라도 배려하는 마음은 소중한 것 같습니다.
도준석 전문기자


누구나 음식을 기부하고 가져갈 수 있는 공유 냉장고에 먹거리가 가득 차 있습니다. 하지만 몇 분 지나지 않아 이 냉장고의 음식을 한 분이 모두 가지고 가는 걸 보게 됐네요. 아무리 본인이 경제적 약자라 하더라도 배려하는 마음은 소중한 것 같습니다.

도준석 전문기자
2026-03-31 25면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기