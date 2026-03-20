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[천태만컷] 빛이 깊어지는 시간

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-03-20 01:44
입력 2026-03-20 00:34
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[천태만컷] 빛이 깊어지는 시간
[천태만컷] 빛이 깊어지는 시간 강가에 윤슬이 반짝입니다. 해가 저무는 시간, 기울어진 빛이 물결 위에서 가장 고운 색으로 번집니다. 모든 것은 때를 만날 때 비로소 빛납니다. 아직 빛나지 않는 것처럼 보인다면, 늦은 것이 아니라 그 순간이 오지 않았을 뿐입니다.
홍윤기 기자


강가에 윤슬이 반짝입니다. 해가 저무는 시간, 기울어진 빛이 물결 위에서 가장 고운 색으로 번집니다. 모든 것은 때를 만날 때 비로소 빛납니다. 아직 빛나지 않는 것처럼 보인다면, 늦은 것이 아니라 그 순간이 오지 않았을 뿐입니다.

홍윤기 기자
2026-03-20 25면
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