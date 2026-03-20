사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 빛이 깊어지는 시간 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/03/20/20260320025004 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-03-20 01:44 입력 2026-03-20 00:34 이미지 확대 [천태만컷] 빛이 깊어지는 시간 강가에 윤슬이 반짝입니다. 해가 저무는 시간, 기울어진 빛이 물결 위에서 가장 고운 색으로 번집니다. 모든 것은 때를 만날 때 비로소 빛납니다. 아직 빛나지 않는 것처럼 보인다면, 늦은 것이 아니라 그 순간이 오지 않았을 뿐입니다.홍윤기 기자 강가에 윤슬이 반짝입니다. 해가 저무는 시간, 기울어진 빛이 물결 위에서 가장 고운 색으로 번집니다. 모든 것은 때를 만날 때 비로소 빛납니다. 아직 빛나지 않는 것처럼 보인다면, 늦은 것이 아니라 그 순간이 오지 않았을 뿐입니다. 홍윤기 기자 2026-03-20 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지