이미지 확대 [천태만컷] 빛이 깊어지는 시간 강가에 윤슬이 반짝입니다. 해가 저무는 시간, 기울어진 빛이 물결 위에서 가장 고운 색으로 번집니다. 모든 것은 때를 만날 때 비로소 빛납니다. 아직 빛나지 않는 것처럼 보인다면, 늦은 것이 아니라 그 순간이 오지 않았을 뿐입니다.

홍윤기 기자

2026-03-20 25면

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강가에 윤슬이 반짝입니다. 해가 저무는 시간, 기울어진 빛이 물결 위에서 가장 고운 색으로 번집니다. 모든 것은 때를 만날 때 비로소 빛납니다. 아직 빛나지 않는 것처럼 보인다면, 늦은 것이 아니라 그 순간이 오지 않았을 뿐입니다.홍윤기 기자