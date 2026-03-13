사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 뒤차를 배려하는 마음 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/03/13/20260313025003 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-03-13 01:11 입력 2026-03-13 01:11 이미지 확대 뒤차를 배려하는 마음 생업으로 바쁠 법도 한 배달 기사분이 자신의 오토바이에 밝게 웃는 오랑우탄 인형을 달았습니다. 지루할 수도 있는 운전이지만 뒤차를 배려하는 기사님의 마음이 잔잔한 미소를 짓게 합니다. 도준석 전문기자 생업으로 바쁠 법도 한 배달 기사분이 자신의 오토바이에 밝게 웃는 오랑우탄 인형을 달았습니다. 지루할 수도 있는 운전이지만 뒤차를 배려하는 기사님의 마음이 잔잔한 미소를 짓게 합니다. 도준석 전문기자 2026-03-13 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지