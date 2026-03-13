[천태만컷] 뒤차를 배려하는 마음

이미지 확대 뒤차를 배려하는 마음 생업으로 바쁠 법도 한 배달 기사분이 자신의 오토바이에 밝게 웃는 오랑우탄 인형을 달았습니다. 지루할 수도 있는 운전이지만 뒤차를 배려하는 기사님의 마음이 잔잔한 미소를 짓게 합니다.

도준석 전문기자

2026-03-13 25면

