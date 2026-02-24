이미지 확대 [천태만컷] 화장실에 핀 미소 서울의 한 빌딩 화장실을 청소하는 여사님이 쓰레기통에 버려질 수도 있는 플라스틱 페트병으로 화분을 만드셨습니다. 고단할 수도 있는 일터에서 보는 여성의 섬세한 손길이 잔잔한 미소를 띠게 합니다.

도준석 전문기자

2026-02-24 25면

