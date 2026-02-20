사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 반전의 매력 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/02/20/20260220025004 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-02-20 00:28 입력 2026-02-20 00:28 이미지 확대 반전의 매력 소문난 김밥 맛집 입구에 붙은 “줄 서면서 먹을 정도의 맛은 아닌 듯합니다”라는 유머러스하고도 겸손한 문구가 반전의 매력을 더하며 손님들의 호기심을 자극하고 발길을 안으로 이끌며 미소를 머금게 합니다. 안주영 전문기자 소문난 김밥 맛집 입구에 붙은 “줄 서면서 먹을 정도의 맛은 아닌 듯합니다”라는 유머러스하고도 겸손한 문구가 반전의 매력을 더하며 손님들의 호기심을 자극하고 발길을 안으로 이끌며 미소를 머금게 합니다. 안주영 전문기자 2026-02-20 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지