[천태만컷] 반전의 매력

반전의 매력 소문난 김밥 맛집 입구에 붙은 "줄 서면서 먹을 정도의 맛은 아닌 듯합니다"라는 유머러스하고도 겸손한 문구가 반전의 매력을 더하며 손님들의 호기심을 자극하고 발길을 안으로 이끌며 미소를 머금게 합니다.

안주영 전문기자

2026-02-20 25면

