이미지 확대 [천태만컷] 한 주를 내려놓는 시간 도심 속 사무실에서 업무를 끝내고 햇살이 비치는 소나무 숲에 텐트를 쳐 자연을 만끽할 준비를 하고 있습니다. 차가운 공기 속에서 잠시 일상을 내려놓고 자연과 마주하며 스스로를 돌아보는 깊은 쉼의 시간이자 마음을 재정비하는 고요한 휴식의 순간입니다.

오장환 사진부장

2026-02-06 25면

