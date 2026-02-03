메뉴
[천태만컷] 노후 복지는 언제쯤…

도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-02-03 00:41
입력 2026-02-03 00:41
[천태만컷] 노후 복지는 언제쯤…
[천태만컷] 노후 복지는 언제쯤… 계속되는 맹추위에도 할머니 한 분이 건물 계단에서 배포할 전단지를 접고 계십니다. 최근 출산 지원으로 아이들은 늘어난다고 하는데 노후에 조금이나마 편하게 지낼 수 있는 제도는 언제쯤 정착될까…. 짧은 시간에 많은 생각이 스쳐갑니다.
도준석 전문기자


계속되는 맹추위에도 할머니 한 분이 건물 계단에서 배포할 전단지를 접고 계십니다. 최근 출산 지원으로 아이들은 늘어난다고 하는데 노후에 조금이나마 편하게 지낼 수 있는 제도는 언제쯤 정착될까…. 짧은 시간에 많은 생각이 스쳐갑니다.

도준석 전문기자

도준석 전문기자
2026-02-03 25면
