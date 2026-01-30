사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 봄을 기다리는 장날 풍경 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/01/30/20260130025004 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-01-30 01:11 입력 2026-01-30 01:11 이미지 확대 봄을 기다리는 장날 풍경 강추위 속 장날, 갓 수확한 싱싱한 고추와 나물들이 장터 한구석에서 곧 찾아올 따스한 봄기운을 미리 전달하는 것 같습니다.안주영 전문기자 강추위 속 장날, 갓 수확한 싱싱한 고추와 나물들이 장터 한구석에서 곧 찾아올 따스한 봄기운을 미리 전달하는 것 같습니다. 안주영 전문기자 2026-01-30 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지