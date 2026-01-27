메뉴
[천태만컷] 전통시장에 온기를

이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-01-27 01:21
입력 2026-01-27 00:48
이미지 확대
전통시장에 온기를
전통시장에 온기를 올해 전통시장의 겨울은 유난히 춥습니다. 한 상인이 전남 목포의 한 수산물 시장에서 전열기를 켠 채 손님을 기다립니다. 계속된 한파로 발길은 뜸하지만, 상인은 묵묵히 장사 준비를 이어 갑니다. 언젠가 시장이 다시 온기를 되찾길 바랍니다.
이지훈 기자


올해 전통시장의 겨울은 유난히 춥습니다. 한 상인이 전남 목포의 한 수산물 시장에서 전열기를 켠 채 손님을 기다립니다. 계속된 한파로 발길은 뜸하지만, 상인은 묵묵히 장사 준비를 이어 갑니다. 언젠가 시장이 다시 온기를 되찾길 바랍니다.

이지훈 기자
2026-01-27 25면
