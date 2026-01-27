사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 전통시장에 온기를 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/01/27/20260127025004 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-01-27 01:21 입력 2026-01-27 00:48 이미지 확대 전통시장에 온기를 올해 전통시장의 겨울은 유난히 춥습니다. 한 상인이 전남 목포의 한 수산물 시장에서 전열기를 켠 채 손님을 기다립니다. 계속된 한파로 발길은 뜸하지만, 상인은 묵묵히 장사 준비를 이어 갑니다. 언젠가 시장이 다시 온기를 되찾길 바랍니다.이지훈 기자 올해 전통시장의 겨울은 유난히 춥습니다. 한 상인이 전남 목포의 한 수산물 시장에서 전열기를 켠 채 손님을 기다립니다. 계속된 한파로 발길은 뜸하지만, 상인은 묵묵히 장사 준비를 이어 갑니다. 언젠가 시장이 다시 온기를 되찾길 바랍니다. 이지훈 기자 2026-01-27 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지