메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[천태만컷] 콜 하나라도 더…

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-01-16 01:19
입력 2026-01-16 00:53
이미지 확대
[천태만컷] 콜 하나라도 더…
[천태만컷] 콜 하나라도 더… 한 배달 기사님의 오토바이에 이걸 다 볼 수 있을까 의아할 정도로 여러 대의 단말기가 설치돼 있습니다. 콜 하나라도 더 잡으려는 마음과 성실히 살려는 의지가 고스란히 느껴집니다.
도준석 전문기자


한 배달 기사님의 오토바이에 이걸 다 볼 수 있을까 의아할 정도로 여러 대의 단말기가 설치돼 있습니다. 콜 하나라도 더 잡으려는 마음과 성실히 살려는 의지가 고스란히 느껴집니다.

도준석 전문기자
2026-01-16 33면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기