사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 콜 하나라도 더… 도준석 기자 수정 2026-01-16 01:19 입력 2026-01-16 00:53 한 배달 기사님의 오토바이에 이걸 다 볼 수 있을까 의아할 정도로 여러 대의 단말기가 설치돼 있습니다. 콜 하나라도 더 잡으려는 마음과 성실히 살려는 의지가 고스란히 느껴집니다.도준석 전문기자