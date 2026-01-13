이미지 확대 [천태만컷] 어느 노련한 손길의 뒷모습 벽면을 가득 채운 알록달록한 실타래들 속에서 가장 어울리는 한 줄을 찾아내어, 드르륵 소리와 함께 정성껏 움직이는 사장님의 손끝에서 노련함이 느껴집니다.

안주영 전문기자

2026-01-13 33면

