사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 어느 노련한 손길의 뒷모습 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/01/13/20260113033004 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-01-13 01:02 입력 2026-01-13 00:52 이미지 확대 [천태만컷] 어느 노련한 손길의 뒷모습 벽면을 가득 채운 알록달록한 실타래들 속에서 가장 어울리는 한 줄을 찾아내어, 드르륵 소리와 함께 정성껏 움직이는 사장님의 손끝에서 노련함이 느껴집니다.안주영 전문기자 벽면을 가득 채운 알록달록한 실타래들 속에서 가장 어울리는 한 줄을 찾아내어, 드르륵 소리와 함께 정성껏 움직이는 사장님의 손끝에서 노련함이 느껴집니다. 안주영 전문기자 2026-01-13 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지