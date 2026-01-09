사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 용이 돼 나라를 지키다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/01/09/20260109033004 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-01-09 01:18 입력 2026-01-09 00:30 이미지 확대 용이 돼 나라를 지키다 바다 한가운데 바위가 솟아올라 있습니다. 바로 경북 경주 문무대왕릉입니다. 문무왕은 신라 제30대 임금으로, 삼국 통일을 이룬 왕입니다. 그는 유언으로 “용이 돼 나라를 지키겠다”는 말을 남겼다고 합니다. 죽어서도 백성을 위하는 왕의 마음이 전해지는 듯합니다.이지훈 기자 바다 한가운데 바위가 솟아올라 있습니다. 바로 경북 경주 문무대왕릉입니다. 문무왕은 신라 제30대 임금으로, 삼국 통일을 이룬 왕입니다. 그는 유언으로 “용이 돼 나라를 지키겠다”는 말을 남겼다고 합니다. 죽어서도 백성을 위하는 왕의 마음이 전해지는 듯합니다. 이지훈 기자 2026-01-09 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지