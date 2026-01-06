[천태만컷] 변함없이 이어지는 임무

이미지 확대 변함없이 이어지는 임무 제주 해군기지에서 한 장병이 해군 깃발을 올리고 있습니다. 새해가 밝아도 군인들의 하루는 크게 달라지지 않습니다. 보이지 않는 자리에서 맡은 임무를 묵묵히 이어 가는 장병들에게 감사의 마음을 전합니다.

홍윤기 기자

2026-01-06 33면

