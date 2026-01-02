[천태만컷] 눈앞만 보던 순간

이미지 확대 눈앞만 보던 순간 옆에 있던 라바콘 하나만 치우면 될 일이었습니다. 귀찮음이 한발을 앞서가자 봉은 그대로 휘어졌습니다. 앞만 보고 가다 보면 가장 쉬운 길을 놓치기 마련입니다. 새해에는 속도보다 시야를 넓히고 주변을 더 세심하게 살피는 한 해가 됩시다.

오장환 사진부장

2026-01-02 33면

