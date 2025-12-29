사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 열심히 사는 분들에게 행운이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2025/12/30/20251230033004 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2025-12-30 00:22 입력 2025-12-29 23:59 이미지 확대 열심히 사는 분들에게 행운이 네 아이의 방학에 늦은 일출 여행을 갔습니다. 기대는 접고 바다에 갔는데 그렇게 보기 힘들다는 오메가 태양이 떠오르네요. 여행이 늦었다고 행운도 떠나지는 않는 것 같습니다. 2026 병오년(丙午年) 새해엔 열심히 살아온 모든 분들에게 행운이 가득하시길….도준석 전문기자 네 아이의 방학에 늦은 일출 여행을 갔습니다. 기대는 접고 바다에 갔는데 그렇게 보기 힘들다는 오메가 태양이 떠오르네요. 여행이 늦었다고 행운도 떠나지는 않는 것 같습니다. 2026 병오년(丙午年) 새해엔 열심히 살아온 모든 분들에게 행운이 가득하시길…. 도준석 전문기자 2025-12-30 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지