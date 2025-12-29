[천태만컷] 열심히 사는 분들에게 행운이

이미지 확대 열심히 사는 분들에게 행운이 네 아이의 방학에 늦은 일출 여행을 갔습니다. 기대는 접고 바다에 갔는데 그렇게 보기 힘들다는 오메가 태양이 떠오르네요. 여행이 늦었다고 행운도 떠나지는 않는 것 같습니다. 2026 병오년(丙午年) 새해엔 열심히 살아온 모든 분들에게 행운이 가득하시길….

도준석 전문기자

2025-12-30 33면

