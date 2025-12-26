메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[천태만컷] 현장의 열정, 추위를 잊다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안주영 기자
안주영 기자
수정 2025-12-26 00:57
입력 2025-12-26 00:57
이미지 확대
[천태만컷] 현장의 열정, 추위를 잊다
[천태만컷] 현장의 열정, 추위를 잊다 추위 속 국회 본청 앞 야외에서 손등에 핫팩을 붙이고 기자들이 나란히 앉아 노트북으로 기사를 작성하고 있습니다. 어떤 극한 환경에서도 독자에게 소식을 전하려는 기자 정신이 엿보입니다.
안주영 전문기자


추위 속 국회 본청 앞 야외에서 손등에 핫팩을 붙이고 기자들이 나란히 앉아 노트북으로 기사를 작성하고 있습니다. 어떤 극한 환경에서도 독자에게 소식을 전하려는 기자 정신이 엿보입니다.

안주영 전문기자
2025-12-26 33면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기