[천태만컷] 거리 위 버려진 양심

이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2025-12-23 00:45
입력 2025-12-23 00:45
[천태만컷] 거리 위 버려진 양심
[천태만컷] 거리 위 버려진 양심 길에서 우연히 들여다본 빗물받이 안은 담배꽁초를 비롯한 각종 쓰레기로 가득합니다. 경계석에 적힌 ‘쓰레기 NO’라는 문구가 무색하게, 무심코 버려진 흔적이 그대로 남아 있습니다. 쓰레기를 든 손은 길거리가 아닌, 반드시 쓰레기통을 향해야 합니다.
이지훈 기자


길에서 우연히 들여다본 빗물받이 안은 담배꽁초를 비롯한 각종 쓰레기로 가득합니다. 경계석에 적힌 ‘쓰레기 NO’라는 문구가 무색하게, 무심코 버려진 흔적이 그대로 남아 있습니다. 쓰레기를 든 손은 길거리가 아닌, 반드시 쓰레기통을 향해야 합니다.

이지훈 기자
2025-12-23 33면
