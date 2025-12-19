[천태만컷] 한 해의 끝에서

이미지 확대 한 해의 끝에서 창에 비치는 해가 하루를 천천히 정리하고 있습니다. 다사다난했던 2025년의 끝자락, 많은 일들이 겹쳐 지나갔습니다. 올 한 해가 유독 힘들었던 분들께 말 대신 조용한 위로를 전합니다.

홍윤기 기자

2025-12-19 33면

