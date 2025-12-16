사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 하루를 여는 말 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2025/12/16/20251216033004 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2025-12-16 00:50 입력 2025-12-16 00:13 이미지 확대 하루를 여는 말 서리가 하얗게 낀 건물 벽에 누군가 남긴 ‘오늘도 힘차게’라는 글귀가 눈에 들어옵니다. 맑은 아침 공기 속에서 이 짧은 문장은 하루를 여는 인사처럼 반갑게 다가옵니다. 오늘도 각자의 자리에서 작은 기대를 안고 기분 좋게 힘찬 하루를 시작합니다.오장환 사진부장 서리가 하얗게 낀 건물 벽에 누군가 남긴 ‘오늘도 힘차게’라는 글귀가 눈에 들어옵니다. 맑은 아침 공기 속에서 이 짧은 문장은 하루를 여는 인사처럼 반갑게 다가옵니다. 오늘도 각자의 자리에서 작은 기대를 안고 기분 좋게 힘찬 하루를 시작합니다. 오장환 사진부장 2025-12-16 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지