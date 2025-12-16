대한매일상회 바로가기
[천태만컷] 하루를 여는 말

오장환 기자
수정 2025-12-16 00:50
입력 2025-12-16 00:13
이미지 확대
하루를 여는 말
하루를 여는 말 서리가 하얗게 낀 건물 벽에 누군가 남긴 ‘오늘도 힘차게’라는 글귀가 눈에 들어옵니다. 맑은 아침 공기 속에서 이 짧은 문장은 하루를 여는 인사처럼 반갑게 다가옵니다. 오늘도 각자의 자리에서 작은 기대를 안고 기분 좋게 힘찬 하루를 시작합니다.
오장환 사진부장


오장환 사진부장

오장환 사진부장
2025-12-16 33면
