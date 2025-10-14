[천태만컷] 가을 들녘의 풍요

이미지 확대 가을 들녘의 풍요 푸른 하늘 아래 무밭이 모습을 드러냈습니다. 잘 여문 무들이 줄지어 누워 수확의 기쁨을 전하고 있습니다. 가을 햇살 속 풍성한 들녘이 한 해 농부들의 노고를 위로하는 듯합니다.

안주영 전문기자

2025-10-14 33면

