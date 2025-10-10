대한매일상회 바로가기
[천태만컷] 우화를 기다리며

이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2025-10-10 00:23
입력 2025-10-09 23:59
이미지 확대
우화를 기다리며
우화를 기다리며 한 사찰 기둥에 매달린 암끝검은표범나비 번데기가 우화를 기다리고 있습니다. 번데기는 인고의 시간을 견디고 나서야 비로소 화려한 날개를 펼치게 됩니다. 혹시 잠시 움츠러든 때를 보내고 있다면, 그건 훨훨 날아다닐 준비를 하고 있다는 뜻이 아닐까요.

이지훈 기자
이지훈 기자


한 사찰 기둥에 매달린 암끝검은표범나비 번데기가 우화를 기다리고 있습니다. 번데기는 인고의 시간을 견디고 나서야 비로소 화려한 날개를 펼치게 됩니다. 혹시 잠시 움츠러든 때를 보내고 있다면, 그건 훨훨 날아다닐 준비를 하고 있다는 뜻이 아닐까요.

이지훈 기자
2025-10-10 33면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
