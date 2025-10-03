사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 어른들의 동심을 깨운 아이들의 장난 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2025/10/03/20251003033004 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2025-10-03 00:51 입력 2025-10-03 00:51 이미지 확대 어른들의 동심을 깨운 아이들의 장난 햇살 가득한 오후, 계단 위에서 두 아이가 장난에 몰두해 있습니다. 스쳐 지나가는 어른들 눈에는 단순한 놀이처럼 보였지만, 아이들에게는 이 순간이 세상에서 가장 신나는 시간입니다. 아이들의 모습은 어른들에게도 잠시 잊고 있던 동심을 떠올리게 합니다.오장환 기자 햇살 가득한 오후, 계단 위에서 두 아이가 장난에 몰두해 있습니다. 스쳐 지나가는 어른들 눈에는 단순한 놀이처럼 보였지만, 아이들에게는 이 순간이 세상에서 가장 신나는 시간입니다. 아이들의 모습은 어른들에게도 잠시 잊고 있던 동심을 떠올리게 합니다. 오장환 기자 2025-10-03 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지