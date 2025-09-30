대한매일상회 바로가기
[천태만컷] 고요한 쉼터

안주영 기자
안주영 기자
수정 2025-09-30 02:37
입력 2025-09-30 01:05
[천태만컷] 고요한 쉼터
[천태만컷] 고요한 쉼터 나무 벤치 위로 낙엽이 내려앉은 모습이 가을 정취를 더해 주고 있습니다. 바쁜 일상 속에 잠시 앉아 휴식을 취하기 좋은 자리인 것 같습니다.
안주영 전문기자


나무 벤치 위로 낙엽이 내려앉은 모습이 가을 정취를 더해 주고 있습니다. 바쁜 일상 속에 잠시 앉아 휴식을 취하기 좋은 자리인 것 같습니다.

안주영 전문기자
2025-09-30 33면
