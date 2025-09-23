대한매일상회 바로가기
[천태만컷] 노인을 위한 영화관

홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2025-09-23 03:00
입력 2025-09-23 02:15
이미지 확대
노인을 위한 영화관
서울 종로구 탑골공원 뒤 낙원상가에 자리한 실버영화관 앞, 노인들이 티켓을 사기 위해 줄을 서 있습니다. 이곳은 저렴한 가격에 옛 영화를 보며 잠시나마 시간을 보낼 수 있는 공간입니다. 대화를 나누고 추억을 공유할 수 있는 이런 곳이 더 많아졌으면 합니다.
홍윤기 기자


서울 종로구 탑골공원 뒤 낙원상가에 자리한 실버영화관 앞, 노인들이 티켓을 사기 위해 줄을 서 있습니다. 이곳은 저렴한 가격에 옛 영화를 보며 잠시나마 시간을 보낼 수 있는 공간입니다. 대화를 나누고 추억을 공유할 수 있는 이런 곳이 더 많아졌으면 합니다.

홍윤기 기자
2025-09-23 37면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
