사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 노인을 위한 영화관

홍윤기 기자 수정 2025-09-23 03:00 입력 2025-09-23 02:15

노인을 위한 영화관 서울 종로구 탑골공원 뒤 낙원상가에 자리한 실버영화관 앞, 노인들이 티켓을 사기 위해 줄을 서 있습니다. 이곳은 저렴한 가격에 옛 영화를 보며 잠시나마 시간을 보낼 수 있는 공간입니다. 대화를 나누고 추억을 공유할 수 있는 이런 곳이 더 많아졌으면 합니다.홍윤기 기자

2025-09-23 37면