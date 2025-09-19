사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 하루를 버티는 힘 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2025/09/19/20250919033004 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2025-09-19 01:06 입력 2025-09-19 00:26 이미지 확대 하루를 버티는 힘 사마귀가 낫 모양의 앞다리로 몸을 지탱하며 거친 벽면을 천천히 올라갑니다. 미끄러질 듯 흔들리지만 끝내 멈추지 않습니다. 화려하지도, 빠르지도 않지만 악착같이 매달린 채 하루를 버텨 냅니다. 그 모습은 사람이 하루를 견디는 힘을 일깨워 줍니다.오장환 기자 사마귀가 낫 모양의 앞다리로 몸을 지탱하며 거친 벽면을 천천히 올라갑니다. 미끄러질 듯 흔들리지만 끝내 멈추지 않습니다. 화려하지도, 빠르지도 않지만 악착같이 매달린 채 하루를 버텨 냅니다. 그 모습은 사람이 하루를 견디는 힘을 일깨워 줍니다. 오장환 기자 2025-09-19 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지