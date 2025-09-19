대한매일상회 바로가기
[천태만컷] 하루를 버티는 힘

오장환 기자
수정 2025-09-19 01:06
입력 2025-09-19 00:26
하루를 버티는 힘
사마귀가 낫 모양의 앞다리로 몸을 지탱하며 거친 벽면을 천천히 올라갑니다. 미끄러질 듯 흔들리지만 끝내 멈추지 않습니다. 화려하지도, 빠르지도 않지만 악착같이 매달린 채 하루를 버텨 냅니다. 그 모습은 사람이 하루를 견디는 힘을 일깨워 줍니다.
오장환 기자


사마귀가 낫 모양의 앞다리로 몸을 지탱하며 거친 벽면을 천천히 올라갑니다. 미끄러질 듯 흔들리지만 끝내 멈추지 않습니다. 화려하지도, 빠르지도 않지만 악착같이 매달린 채 하루를 버텨 냅니다. 그 모습은 사람이 하루를 견디는 힘을 일깨워 줍니다.

오장환 기자
2025-09-19 33면
