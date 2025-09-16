사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 깨끗함을 지키는 손길 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2025/09/16/20250916033004 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2025-09-16 01:30 입력 2025-09-16 00:43 이미지 확대 깨끗함을 지키는 손길 이른 아침 출근길 국회 경내에 청소 도구들이 가지런히 놓여 있습니다. 청소 노동자의 수고가 느껴지는 장면입니다. 할 일을 마친 빗자루와 쓰레받기가 나란히 서 있는 모습이 묵묵히 일하는 우리 일상을 보는 것 같습니다.안주영 전문기자 이른 아침 출근길 국회 경내에 청소 도구들이 가지런히 놓여 있습니다. 청소 노동자의 수고가 느껴지는 장면입니다. 할 일을 마친 빗자루와 쓰레받기가 나란히 서 있는 모습이 묵묵히 일하는 우리 일상을 보는 것 같습니다. 안주영 전문기자 2025-09-16 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지