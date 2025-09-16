[천태만컷] 깨끗함을 지키는 손길

이미지 확대 깨끗함을 지키는 손길 이른 아침 출근길 국회 경내에 청소 도구들이 가지런히 놓여 있습니다. 청소 노동자의 수고가 느껴지는 장면입니다. 할 일을 마친 빗자루와 쓰레받기가 나란히 서 있는 모습이 묵묵히 일하는 우리 일상을 보는 것 같습니다.

안주영 전문기자

2025-09-16 33면

