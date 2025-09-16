대한매일상회 바로가기
[천태만컷] 깨끗함을 지키는 손길

안주영 기자
안주영 기자
수정 2025-09-16 01:30
입력 2025-09-16 00:43
이미지 확대
깨끗함을 지키는 손길
깨끗함을 지키는 손길 이른 아침 출근길 국회 경내에 청소 도구들이 가지런히 놓여 있습니다. 청소 노동자의 수고가 느껴지는 장면입니다. 할 일을 마친 빗자루와 쓰레받기가 나란히 서 있는 모습이 묵묵히 일하는 우리 일상을 보는 것 같습니다.
안주영 전문기자


이른 아침 출근길 국회 경내에 청소 도구들이 가지런히 놓여 있습니다. 청소 노동자의 수고가 느껴지는 장면입니다. 할 일을 마친 빗자루와 쓰레받기가 나란히 서 있는 모습이 묵묵히 일하는 우리 일상을 보는 것 같습니다.

안주영 전문기자

안주영 전문기자
2025-09-16 33면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
