홍윤기 기자 수정 2025-09-09 02:35 입력 2025-09-09 00:51 [천태만컷] 추모의 비석 미국 뉴욕 맨해튼 옛 쌍둥이 빌딩 자리 9·11 메모리얼 비석에 꽃이 꽂혀 있습니다. 건축가 마이클 아라드는 생전 인연이 있거나 사무실을 공유했던 희생자들의 이름을 함께 묶어 새겼습니다. 끝없는 세계 전쟁과 테러 속에 더이상의 희생자가 없기를 바랍니다.홍윤기 기자 미국 뉴욕 맨해튼 옛 쌍둥이 빌딩 자리 9·11 메모리얼 비석에 꽃이 꽂혀 있습니다. 건축가 마이클 아라드는 생전 인연이 있거나 사무실을 공유했던 희생자들의 이름을 함께 묶어 새겼습니다. 끝없는 세계 전쟁과 테러 속에 더이상의 희생자가 없기를 바랍니다. 홍윤기 기자 2025-09-09 33면