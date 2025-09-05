[천태만컷] 양심 없는 흔적

이미지 확대 양심 없는 흔적 나무줄기 사이에 돗자리가 끼워져 있습니다. 잠시 두고 간 물건이라도 자연에는 짐이 됩니다. 이러한 작은 행동이 공원의 환경을 해치고 사람들을 불편하게 만듭니다. 깨끗한 환경은 쓰레기를 남기지 않으려는 마음에서 시작됩니다.

오장환 기자

2025-09-05 33면

