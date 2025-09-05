사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 양심 없는 흔적 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2025/09/05/20250905033004 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2025-09-05 02:11 입력 2025-09-05 01:27 이미지 확대 양심 없는 흔적 나무줄기 사이에 돗자리가 끼워져 있습니다. 잠시 두고 간 물건이라도 자연에는 짐이 됩니다. 이러한 작은 행동이 공원의 환경을 해치고 사람들을 불편하게 만듭니다. 깨끗한 환경은 쓰레기를 남기지 않으려는 마음에서 시작됩니다.오장환 기자 나무줄기 사이에 돗자리가 끼워져 있습니다. 잠시 두고 간 물건이라도 자연에는 짐이 됩니다. 이러한 작은 행동이 공원의 환경을 해치고 사람들을 불편하게 만듭니다. 깨끗한 환경은 쓰레기를 남기지 않으려는 마음에서 시작됩니다. 오장환 기자 2025-09-05 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지