[천태만컷] 보호 장구 설치, 안전의 첫걸음

이미지 확대 보호 장구 설치, 안전의 첫걸음 인도에 여러 대의 공유 전동킥보드가 쓰러져 있었지만 헬멧이 부착된 것은 한 대뿐이었습니다. 탑승자의 안전을 위해 더 많은 보호 장구 설치가 필요해 보입니다.

안주영 전문기자

2025-09-02 33면

