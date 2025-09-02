사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 보호 장구 설치, 안전의 첫걸음 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2025/09/02/20250902033004 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2025-09-02 00:09 입력 2025-09-02 00:09 이미지 확대 보호 장구 설치, 안전의 첫걸음 인도에 여러 대의 공유 전동킥보드가 쓰러져 있었지만 헬멧이 부착된 것은 한 대뿐이었습니다. 탑승자의 안전을 위해 더 많은 보호 장구 설치가 필요해 보입니다. 안주영 전문기자 인도에 여러 대의 공유 전동킥보드가 쓰러져 있었지만 헬멧이 부착된 것은 한 대뿐이었습니다. 탑승자의 안전을 위해 더 많은 보호 장구 설치가 필요해 보입니다. 안주영 전문기자 2025-09-02 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지