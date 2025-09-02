대한매일상회 바로가기
[천태만컷] 보호 장구 설치, 안전의 첫걸음

안주영 기자
안주영 기자
수정 2025-09-02 00:09
입력 2025-09-02 00:09
보호 장구 설치, 안전의 첫걸음
보호 장구 설치, 안전의 첫걸음 인도에 여러 대의 공유 전동킥보드가 쓰러져 있었지만 헬멧이 부착된 것은 한 대뿐이었습니다. 탑승자의 안전을 위해 더 많은 보호 장구 설치가 필요해 보입니다.
안주영 전문기자


인도에 여러 대의 공유 전동킥보드가 쓰러져 있었지만 헬멧이 부착된 것은 한 대뿐이었습니다. 탑승자의 안전을 위해 더 많은 보호 장구 설치가 필요해 보입니다.

안주영 전문기자
2025-09-02 33면
