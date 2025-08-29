메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[천태만컷] 폐지 손수레를 위한 도로는 없다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2025-08-29 01:10
입력 2025-08-29 00:20
이미지 확대
폐지 손수레를 위한 도로는 없다
폐지 손수레를 위한 도로는 없다 한 어르신이 폐지를 실은 손수레를 끌고 차도를 걷고 있습니다. 차들은 휙휙 비켜 가기 일쑤지만, 현행법상 너비 1m가 넘는 손수레는 차로 분류돼 보도로 다닐 수 없다고 합니다. 생계를 위해 끄는 손수레인 만큼 최소한의 안전 대책이 마련돼야 합니다.
이지훈 기자


한 어르신이 폐지를 실은 손수레를 끌고 차도를 걷고 있습니다. 차들은 휙휙 비켜 가기 일쑤지만, 현행법상 너비 1m가 넘는 손수레는 차로 분류돼 보도로 다닐 수 없다고 합니다. 생계를 위해 끄는 손수레인 만큼 최소한의 안전 대책이 마련돼야 합니다.

이지훈 기자
2025-08-29 33면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기