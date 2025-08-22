사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 나 하나쯤이야 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2025/08/22/20250822033004 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2025-08-22 04:46 입력 2025-08-22 00:54 이미지 확대 [천태만컷] 나 하나쯤이야 “나 하나쯤이야”라는 생각은 반드시 버려야 합니다. 분리수거는 정해진 날이 있습니다. 이는 단순한 규칙이 아니라 함께 살아가는 이웃을 위한 기본적인 예의입니다. 개인의 무책임은 사회 전체의 질서를 무너뜨리고, 책임 있는 행동만이 더 나은 공동체를 만듭니다.오장환 기자 “나 하나쯤이야”라는 생각은 반드시 버려야 합니다. 분리수거는 정해진 날이 있습니다. 이는 단순한 규칙이 아니라 함께 살아가는 이웃을 위한 기본적인 예의입니다. 개인의 무책임은 사회 전체의 질서를 무너뜨리고, 책임 있는 행동만이 더 나은 공동체를 만듭니다. 오장환 기자 2025-08-22 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지