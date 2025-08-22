이미지 확대 [천태만컷] 나 하나쯤이야 “나 하나쯤이야”라는 생각은 반드시 버려야 합니다. 분리수거는 정해진 날이 있습니다. 이는 단순한 규칙이 아니라 함께 살아가는 이웃을 위한 기본적인 예의입니다. 개인의 무책임은 사회 전체의 질서를 무너뜨리고, 책임 있는 행동만이 더 나은 공동체를 만듭니다.

오장환 기자

2025-08-22 33면

