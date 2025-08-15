사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 잊혀져선 안 될 낯선 이름들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2025/08/15/20250815033004 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2025-08-15 02:13 입력 2025-08-15 01:12 이미지 확대 잊혀져선 안 될 낯선 이름들 낯선 이름이 적힌 위패들이 서울 서대문독립공원 독립관 내부에 모셔져 있습니다. 이름 아래 쓰인 피살, 사형 등의 단어에 마음이 무거워집니다. 일제강점기 나라를 지키다 돌아가신 순국 선열들, 그 수많은 이름들이 영원히 기억되길 바라 봅니다.이지훈 기자 낯선 이름이 적힌 위패들이 서울 서대문독립공원 독립관 내부에 모셔져 있습니다. 이름 아래 쓰인 피살, 사형 등의 단어에 마음이 무거워집니다. 일제강점기 나라를 지키다 돌아가신 순국 선열들, 그 수많은 이름들이 영원히 기억되길 바라 봅니다. 이지훈 기자 2025-08-15 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지