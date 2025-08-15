[천태만컷] 잊혀져선 안 될 낯선 이름들

이미지 확대 잊혀져선 안 될 낯선 이름들 낯선 이름이 적힌 위패들이 서울 서대문독립공원 독립관 내부에 모셔져 있습니다. 이름 아래 쓰인 피살, 사형 등의 단어에 마음이 무거워집니다. 일제강점기 나라를 지키다 돌아가신 순국 선열들, 그 수많은 이름들이 영원히 기억되길 바라 봅니다.

이지훈 기자

2025-08-15 33면

