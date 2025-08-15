메뉴
[천태만컷] 잊혀져선 안 될 낯선 이름들

이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2025-08-15 02:13
입력 2025-08-15 01:12
이미지 확대
잊혀져선 안 될 낯선 이름들
잊혀져선 안 될 낯선 이름들 낯선 이름이 적힌 위패들이 서울 서대문독립공원 독립관 내부에 모셔져 있습니다. 이름 아래 쓰인 피살, 사형 등의 단어에 마음이 무거워집니다. 일제강점기 나라를 지키다 돌아가신 순국 선열들, 그 수많은 이름들이 영원히 기억되길 바라 봅니다.
이지훈 기자


낯선 이름이 적힌 위패들이 서울 서대문독립공원 독립관 내부에 모셔져 있습니다. 이름 아래 쓰인 피살, 사형 등의 단어에 마음이 무거워집니다. 일제강점기 나라를 지키다 돌아가신 순국 선열들, 그 수많은 이름들이 영원히 기억되길 바라 봅니다.

이지훈 기자
2025-08-15 33면
