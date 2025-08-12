사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 인사동의 여름밤 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2025/08/12/20250812033004 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2025-08-12 00:32 입력 2025-08-11 23:51 이미지 확대 인사동의 여름밤 한 청년이 대금으로 이문세의 ‘소녀’를 연주합니다. 숨결처럼 번지는 멜로디에 지나가던 사람들이 걸음을 멈춥니다. ‘K’가 세계를 사로잡는 시대, 이런 풍경이야말로 우리가 지켜 가야 할 ‘K문화’ 아닐까요. 함께한 사람들과, 함께 들어 더 따뜻했던 밤입니다.홍윤기 기자 한 청년이 대금으로 이문세의 ‘소녀’를 연주합니다. 숨결처럼 번지는 멜로디에 지나가던 사람들이 걸음을 멈춥니다. ‘K’가 세계를 사로잡는 시대, 이런 풍경이야말로 우리가 지켜 가야 할 ‘K문화’ 아닐까요. 함께한 사람들과, 함께 들어 더 따뜻했던 밤입니다. 홍윤기 기자 2025-08-12 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지