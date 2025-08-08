사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 여전한 국민의 시선 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2025/08/08/20250808033004 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2025-08-08 01:10 입력 2025-08-08 00:20 이미지 확대 여전한 국민의 시선 김건희 여사의 경호인력이 포토라인을 정리하고 있습니다. 수십 대의 카메라 앞은 아무 말 없이 지나간 뒤 최소한의 취재진만 있는 조용한 공간에서 짤막한 입장을 밝힌 김 여사. 그러나 국민의 시선은 여전히 그리고 더 날카롭게 머물러 있습니다.오장환 기자 김건희 여사의 경호인력이 포토라인을 정리하고 있습니다. 수십 대의 카메라 앞은 아무 말 없이 지나간 뒤 최소한의 취재진만 있는 조용한 공간에서 짤막한 입장을 밝힌 김 여사. 그러나 국민의 시선은 여전히 그리고 더 날카롭게 머물러 있습니다. 오장환 기자 2025-08-08 33면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지