[천태만컷] 여전한 국민의 시선

이미지 확대 여전한 국민의 시선 김건희 여사의 경호인력이 포토라인을 정리하고 있습니다. 수십 대의 카메라 앞은 아무 말 없이 지나간 뒤 최소한의 취재진만 있는 조용한 공간에서 짤막한 입장을 밝힌 김 여사. 그러나 국민의 시선은 여전히 그리고 더 날카롭게 머물러 있습니다.

오장환 기자

2025-08-08 33면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김건희 여사의 경호인력이 포토라인을 정리하고 있습니다. 수십 대의 카메라 앞은 아무 말 없이 지나간 뒤 최소한의 취재진만 있는 조용한 공간에서 짤막한 입장을 밝힌 김 여사. 그러나 국민의 시선은 여전히 그리고 더 날카롭게 머물러 있습니다.오장환 기자