‘행복을 찾아서’ 가브리엘레 무치노 감독 특별전

이미지 확대 가브리엘레 무치노 감독 연작. ‘라스트 키스’(2001), ‘리멤버 미’(2003), ‘키스 미 어게인’(2010), CGV아트하우스 제공

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윌 스미스 주연 할리우드 영화 ‘행복을 찾아서’(2006)로 우리에게 알려진 이탈리아의 가브리엘레 무치노 감독 대표 연작을 한 번에 만날 수 있는 특별전이 열린다.CGV아트하우스는 오는 19일부터 2주 동안 이탈리아 영화계 대표 거장 무치노의 연작 3편을 특별 상영한다고 14일 밝혔다. ‘라스트 키스’(2001), ‘리멤버 미’(2003), ‘키스 미 어게인’(2010)이다. CGV아트하우스 ▲용산아이파크몰 ▲압구정 ▲강변 ▲여의도 ▲오리 ▲서면 ▲대구 등 전국 7개 관에서 진행한다. 특별전은 다음 달 2일 예정인 무치노 감독 신작 ‘말하지 않은 것들’ 개봉을 기념해 기획됐다.CGV아트하우스는 연작에 대해 “남녀 관계를 중심으로 문화와 세대와 시대를 아우르는 인간 내면의 복잡다단한 감정들을 여과 없이 포착해 우리 눈앞에 펼치는 감독의 탁월한 통찰력과 따뜻한 시선을 엿볼 수 있는 작품들”이라며 “로마를 배경으로 이탈리아적 감성이 듬뿍 담긴 사랑과 가족의 연대기”라고 소개했다.김기중 기자