[김충배의 박물관시대] 국가박물관위원회를 만들자

2025-08-27

박물관은 한 나라의 문화 수준을 가늠할 주요 지표다. 우리나라는 특히 역사 인식이 강해 박물관에 대한 관심과 자부심이 높다. 이를 반영해 1991년부터 박물관 및 미술관 진흥법을 제정·시행해 왔다. 이 법은 박물관과 미술관을 발전시켜 국민의 문화 향유를 극대화하려는 목적에서 만들어졌다. 그러나 당위성에 비해 실질적인 운영 현실은 초라하다.혹자는 최근 박물관에 집중된 인기를 모르냐고 반문할 수도 있다. 그러나 그 인기는 국립중앙박물관에 편중돼 있다. 우리나라 전체 박물관 현실을 놓고 보면 부족한 점이 많다. 매년 발표되는 문화기반시설 통계를 보면 박물관 관람객의 절대 다수는 서울의 국립중앙박물관에 집중돼 있고 인적·물적 자원 또한 거의 국립중앙박물관에 쏠려 있다. 하지만 이러한 자원의 투입 대비 성과가 반드시 높은 편은 아니다. 오히려 투입된 자원 대비 성과는 공사립박물관들이 더 높게 나타난다.이런 현상에는 여러 요인이 있겠지만 무엇보다 국가가 박물관을 바라보는 일관된 시각이 부족하고, 효율적인 정책 시스템이 제대로 작동하지 않은 탓이 크다. 법으로 규정된 진흥 정책은 모든 박물관의 상황과 입장을 반영하지 못한다. 문화체육관광부 소관 국립박물관뿐 아니라 기초 지자체의 공립 박물관, 그리고 의욕은 크지만 운영상 어려움을 겪는 사립 박물관까지 아우르며 국민의 문화 향유권을 충족시키기에는 한계가 많다.따라서 단순히 법 조항을 강화하는 것만으로는 문제를 해결할 수 없다. 무엇보다 박물관을 어떤 방향으로 발전시킬 것인가에 대한 명확한 인식과 이를 지속적으로 추진할 수 있는 기구가 필요하다. 바로 그 역할을 전담할 조직으로 ‘국가박물관위원회’가 요구된다. 이 기구는 단순한 자문기구가 아니라 정책적 방향을 제시하고 심의하며 의결하는 등 실질적 역할을 수행할 수 있는 제도적 기반 위에 세워져야 한다.예를 들어 최근 화제가 된 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스‘의 전통 요소들은 우리나라 여러 박물관이 소장한 유물을 통합적으로 검색할 수 있었기에 활용된 것이다. 그러나 이 시스템은 아직 모든 박물관을 포괄하지 못한다. 만약 전국의 박물관 자료를 통합적으로 운영할 수 있다면 더 풍부하고 매력적인 콘텐츠를 창출할 수 있을 것이다.또한 전통적 콘텐츠뿐만 아니라 세계적 콘텐츠를 창조해 더 큰 부가가치를 이끌어 낼 수 있는 비전까지 제시할 수 있다. 이러한 시스템 구축 역시 국가박물관위원회의 중요한 역할이 될 수 있다. 원천적인 콘텐츠의 소장 가치에도 불구하고 경제적 이득이 창출되지 못하는 것도 개선할 점이다.국가 전체의 박물관 현실을 종합적으로 인식하고 실질적인 진흥 정책을 마련하며 전문성을 바탕으로 세계를 선도할 문화정책을 추진하는 일이 필요하다. 나아가 문화적 가치를 실질적으로 확장·증대시킬 국가박물관위원회의 출범이 그 어느 때보다 절실한 시점이다.김충배 허준박물관장