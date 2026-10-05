[자치광장] 기회의 사다리 복원을!

이미지 확대 조유진 서울 영등포구청장

2026-10-06 25면

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10월 9일은 한글날이다. 세종대왕은 ‘훈민정음’ 서문에서 새 글자를 만든 이유를 백성들이 “말하고자 하는 바가 있어도 마침내 제 뜻을 능히 펴지 못하는” 현실을 안타깝게 여겨 누구나 쉽게 익혀 쓸 수 있는 글자를 만들었다고 했다.한글은 세종이 강조했듯 누구나 쉽게 익힐 수 있는 글이다. 한글 창제 이후 글을 아는 사람과 모르는 사람의 격차가 줄었다. 누구나 쉽게 배우고 자기 생각을 표현할 수 있는 길이 열린 것이다.580여 년이 지난 지금 우리 아이들의 현실은 어떨까. 최근 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 ‘국제학업성취도평가(PISA) 2025’에서 우리나라 15세 학생의 읽기 점수는 501점으로 2022년보다 14점 하락했다. 남학생의 22.5%, 여학생의 12.9%가 짧은 글에서 정보를 찾아낼 순 있지만 글이 길어지거나 여러 정보를 비교해야 할 땐 글의 내용을 이해하지 못한다고 한다.인공지능(AI)이 글을 쓰고, 문서를 요약하고, 질문에 답하는 시대다. 하지만 역설적으로 AI가 발전할수록 스스로 사고하고 판단하는 능력이 더욱 중요하다고 생각한다. 세계적 석학 유발 하라리도 저서 ‘사피엔스’에서 인류가 문명을 발전시킨 결정적 힘으로 언어를 꼽았다. 사람은 언어를 통해 지식을 받아들이고 생각을 정리하며 사고의 폭을 넓혀 간다는 의미다.AI가 내놓은 답이 아니라 스스로 질문하고 판단하는 능력이 중요하다. 그래서 영등포에서는 읽고, 쓰고, 말하고, 토론하는 방법을 가르치는 ‘청소년 기초사고능력 향상 교육’을 추진하려고 한다. 아이들이 AI에 휘둘리지 않고 정보를 스스로 이해하고 판단하며, 자기 생각을 자신의 언어로 표현할 수 있도록 기초를 탄탄히 하기 위해서다.교육을 통한 계층 이동의 사다리도 새로 놓겠다. 최근 교육부 자료를 토대로 한 분석에 따르면 서울대생 10명 중 8명의 가구 소득 인정액은 월 1000만원을 넘는 것으로 추정된다. 부모의 경제력이 자녀의 교육 기회를 좌우하고 있다는 의미다. 이러면 교육은 더 이상 희망이 될 수 없다.영등포에서 다시 ‘개천에서 용 나는 교육’을 만들고 싶다. 사교육을 없앨 수 없다면 누구나 필요한 교육을 받을 수 있는 ‘보편적 사교육’으로 교육 격차를 줄이겠다. 형편이 어려운 아이들도 유명 학원의 인터넷 강의를 듣고 학원을 다닐 수 있도록 교육의 문턱을 낮추겠다.심화 교육인 ‘집현전’ 프로그램도 운영하겠다. 영등포 18개 동에서 열정과 가능성이 있지만 경제적 여건 때문에 충분한 교육을 받기 어려운 학생들을 발굴해 집중적으로 지원하겠다. 현재 60억원 규모인 교육경비 예산도 임기 내 100억원까지 확대하겠다.민선 9기 취임 후 제1호 결재로 ‘헌법도시 영등포’를 선언했다. 헌법 제31조 제1항은 “모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다”라고 규정하고 있다. 여기서 능력은 개인의 학습 능력이다. 부모의 소득과 사는 동네가 아이의 가능성을 미리 결정해서는 안 된다는 뜻이다.세종이 한글로 배움의 문턱을 낮췄듯이 우리도 아이들이 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있는 교육을 만들어야 한다. 태어난 환경은 각자 달라도 배움의 기회만큼은 공평한 도시, 노력하고 도전하면 누구나 더 높은 곳으로 올라갈 수 있는 도시. 그것이 ‘헌법도시 영등포’의 모습일 것이다.조유진 서울 영등포구청장