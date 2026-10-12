[공직자의 창] CPTPP, 생존을 위한 선택 그리고 소통

이미지 확대 김정관 산업통상부 장관

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사마천의 역사서 ‘사기(史記)’에 등장하는 ‘합종연횡’(合縱連橫)은 오늘날 급변하는 국제질서와 통상환경을 이해하는 데 시사하는 바가 크다. 중국 전국시대, 강대국 진(秦)의 팽창에 위협을 느낀 여섯 나라는 서로 힘을 합쳐 진나라에 맞서는 합종(合縱) 전략을 펼쳤다. 이에 진나라는 각국과 개별적으로 손잡고 연대를 무너뜨리는 연횡(連橫) 전략으로 대응했다. 결국 여섯 나라는 서로에 대한 불신과 이해관계의 충돌을 극복하지 못했고, 진나라에 차례로 무너졌다.2000여년이 지난 오늘날의 국제 통상질서에서도 합종연횡의 치열한 각축이 벌어지고 있다. 미중 전략경쟁은 이미 국제질서의 상수가 됐다. 자국 우선주의와 보호무역주의가 확산하고, 관세는 다시 경제 안보의 무기로 등장했다. 세계무역기구(WTO) 중심의 다자무역체제는 약화하고 있으며, 코로나19와 우크라이나·중동 전쟁을 거치면서 공급망 불안은 일상적인 위험이 되었다. 글로벌 통상 현장에서 체감하는 변화의 속도와 경쟁의 치열함은 그 어느 때보다 크다.이러한 시대에 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)은 일종의 현대판 합종(合縱)이라 할 수 있다. 2018년 출범한 CPTPP는 선진 소비시장과 제조 강국, 자원 부국 등 서로 다른 강점을 가진 국가들이 안정적이고 예측 가능한 통상환경이라는 공동의 목표 아래 구축한 경제협력체다. 단순히 관세를 낮추는 자유무역협정을 넘어, 새로운 통상규범을 함께 만들고 공급망과 경제협력의 기반을 넓혀가는 전략적 연대이기도 하다.CPTPP의 중요성은 앞으로 더욱 커질 것이다. 회원국 확대와 함께 디지털 통상, 공급망, 환경 등 새로운 통상 의제에 대한 논의가 활발해지면서 약화한 WTO 체제를 보완하는 역할도 강화되고 있다.국제 외교·통상 무대에서는 “식탁에 앉지 않으면 메뉴가 된다”(If you‘re not at the table, you’re on the menu)는 말이 통용된다. 국제규범을 만드는 자리에 참여하지 못하면 결국 다른 나라가 정한 규칙을 따라야 한다는 의미다. 우리가 규범 형성에 참여하지 않으면서 우리의 이익이 저절로 보호되기를 기대할 수는 없다.대한민국은 개방과 통상을 통해 성장해 온 나라다. 우리 내수시장이 세계 시장에서 차지하는 비중은 2%에도 미치지 못한다. 그러나 끊임없이 세계로 시장을 넓혀 온 결과, 우리는 60개국과 23건의 자유무역협정을 체결했고, 전 세계 명목 GDP의 약 85%에 해당하는 시장과 자유무역 네트워크를 구축했다. 이를 바탕으로 대한민국은 세계 4대 수출 강국을 눈앞에 두고 있다.개방과 통상은 우리 경제의 성장전략이자 생존전략이었다. 앞으로도 그 방향은 달라질 수 없다. 그런 점에서 CPTPP 가입은 단순히 하나의 자유무역협정을 추가하는 문제가 아니다. 급변하는 통상질서 속에서 우리의 시장과 공급망을 지키고, 새로운 국제규범 형성에 참여하며, 미래 산업의 기회를 확보하기 위한 전략적 선택이다.통상 주무장관으로서 나는 CPTPP 가입이 선택의 문제를 넘어 국가의 생존과 미래 경쟁력이 걸린 과제라고 생각한다. 회원국이 늘어나고 새로운 규범이 축적될수록 후발 가입국의 협상 여지는 좁아질 수 있다. 우리의 국익을 지키고 농림수산업 등 민감 분야의 이익을 최대한 보호하기 위해서도 가입 논의를 마냥 미룰 수는 없다.그러나 반드시 짚고 넘어가야 할 문제가 있다. 개방 경제가 가져온 성과가 우리 사회에 고르게 돌아가지 못했다는 사실이다. 수출과 산업의 성장 이면에는 시장 개방으로 더 큰 부담과 희생을 감내해야 했던 농림어업인들이 있었다. 정부는 그때마다 지원과 보상을 약속했지만, 현장에서는 그 약속이 충분히 지켜지지 않았다는 불신이 쌓여 왔다.그 불신을 단순히 변화에 대한 저항으로 치부해서는 안 된다. 오랜 시간 누적된 경험에서 비롯된 우려이며, 정부가 책임 있게 마주해야 할 과제다.지난 8월 대외경제장관회의를 계기로 CPTPP 가입 추진에 관한 사회적 공론화를 시작한 이후, 정부는 농림어업계와 산업계의 목소리를 듣기 위해 노력해 왔다. 그러나 농림어업계는 추가적인 시장 개방이 가져올 피해를 우려하며 가입 추진 중단을 요구하고 있다. 아직 정부의 설명과 노력만으로는 깊어진 불신의 벽을 넘지 못하고 있는 것이 현실이다.그렇다고 소통을 멈출 수는 없다. 오히려 더 많이 듣고, 더 깊이 논의해야 한다. 중요한 것은 가입의 필요성을 일방적으로 설득하는 데 그치지 않는 것이다. 농림어업인들이 우려하는 피해가 무엇인지 구체적으로 살피고, 실효성 있는 보호 대책과 경쟁력 강화 방안을 함께 마련해야 한다. 과거의 약속이 왜 충분히 이행되지 못했는지도 돌아보고, 이번에는 정부의 약속이 현장에서 실제로 지켜질 수 있다는 믿음을 만들어야 한다.국가 전체의 이익을 위한 선택이라면, 그 과정에서 부담을 지는 국민의 삶까지 국가가 책임져야 한다. 그것이 개방의 성과를 지속 가능하게 만들고, 통상정책에 대한 국민적 신뢰를 회복하는 길이다.두 달 전 CPTPP 가입 논의를 시작하면서 농림어업계와 산업계의 목소리를 충분히 듣겠다고 약속했다. 그 원칙은 지금도 변함이 없다. 국가가 나아가야 할 방향을 제시하는 것은 정부의 책임이다. 그러나 그 길을 국민과 함께 걸어가는 것 역시 정부의 책임이다. 가야 할 길이 분명하다고 해서, 함께 가야 할 사람들의 걱정까지 가벼워지는 것은 아니다.CPTPP 가입은 대한민국의 미래를 위한 길이어야 한다. 동시에 그 길이 농림어업인을 비롯한 국민 모두에게도 희망이 될 수 있어야 한다. 그 믿음이 쌓일 때까지 듣고, 설명하고, 대안을 찾겠다. 서두르되 일방적으로 밀어붙이지 않고, 원칙을 지키되 현장의 목소리에 귀 기울이겠다. 국가의 생존을 위한 선택이 국민의 신뢰 위에서 이루어질 수 있도록, 끝까지 소통하겠다.김정관 산업통상부 장관