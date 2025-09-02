[공직자의 창] 전기화 시대, 새로운 성공 방정식이 필요하다

이미지 확대 이호현 산업통상자원부 2차관

2025-09-02 33면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전기의 시대(age of electricity)가 도래하고 있다. 전기차 보급, 인공지능(AI) 확산과 데이터센터의 확장, 첨단산업 성장으로 안정적인 전력 확보가 기업 경쟁력의 핵심 요소가 됐다. 세계적인 탄소중립 요구로 에너지 소비의 무게중심이 전력으로 이동했으며, 전력 수요는 더욱 증가하고 있다. 기후변화로 일상화된 폭염으로 전력 수요는 점점 증가할 전망이다.지난달 우리나라에서 개최된 기후산업국제박람회에 방문한 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장도 2010년부터 2023년까지 전력 수요가 에너지 수요보다 2배 빠르게 증가했으며, 현재부터 2035년까지 6배 빠른 속도로 증가할 것으로 예상된다고 언급한 바 있다. 우리나라뿐만 아니라 세계 모든 국가가 늘어나는 전력 수요를 청정 전력으로 공급해야만 하는 전례 없는 과제에 직면한 것이다.2023년 우리나라의 에너지 수입 의존도는 93.9%다. 한 해 동안 소비하는 에너지의 대부분을 외국에서 수입하고 있다. 이런 상황에서 전력 수요가 폭발적으로 증가하는 것은 위기이기도 하지만 오히려 기회이기도 하다. 이에 정부는 재생에너지를 중심으로 청정전력 공급 역량을 확충해 증가하는 전력 수요에 안정적으로 대응하고, 동시에 국내에서 생산하는 에너지(home-grown energy)의 비중을 늘려 에너지 자립도를 높여 나갈 방침이다.청정전력 공급을 확대하는 것만으로는 늘어나는 전력 수요에 안정적으로 대응할 수 없다. 생산된 전력을 수요지로 공급하는 전력망이 이를 수용하지 못할 경우, 애써 확충한 청정전력 발전설비가 개점휴업 상태에 놓일 수밖에 없다. 미 연방에너지규제위원회에 따르면 2024년 말 기준 미국에서는 2289기가와트(GW)에 달하는 발전, 저장 용량이 접속 대기 상태에 있다고 한다. 이는 미국 전체 발전 용량의 두 배가 넘는 규모다.이러한 문제를 해결하기 위해서는 에너지 대전환에 앞서 에너지 시스템의 혁신이 필요하다. 정부는 청정전력 생산지와 수요지를 이어 주는 에너지 고속도로와 AI 기술을 통해 전력 사용을 최적화하는 차세대 전력망을 구축할 계획이다. 이를 통해 계통 포화를 해결하고 전력 공급 비용도 절감할 수 있을 것으로 기대한다.한편 청정전력 발전설비의 확대와 이를 뒷받침할 전력망 구축에는 필연적으로 큰 비용이 수반된다. 과도한 비용 상승을 억제하고, 국민과 기업이 합리적인 비용으로 전력을 활용할 수 있도록 시장원리에 기반한 정책적 노력이 필요하다. 이에 정부는 가격 경쟁을 통해 청정전력 생산 비용을 낮추고, 전력 공급 거리와 비용에 따라 요금을 차등 적용하는 등 경제적인 전력 공급 체계 구축에 힘쓸 예정이다.앞서 말한 바와 같이 이는 우리나라만의 문제가 아니다. 세계 모든 국가가 헤쳐 나가야 할 공통적인 고민인 셈이다. 블룸버그에 따르면 2024년 세계 저탄소 에너지 전환 투자가 2조 1000억 달러(약 2922조원)로 사상 최대 기록을 경신했다. 세계 시장은 이미 전기의 시대를 위한 기술, 금융 등 에너지 대전환의 각축장이 돼 가고 있다. 정부도 청정전력 중심의 전기화, 청정연료 전환, 청정 인프라와 관련된 10대 탄소중립 산업의 성장을 집중적으로 지원하고 생태계를 조성해 나갈 계획이다.지금은 전기의 시대다. 에너지 대전환의 갈림길에서 우리나라와 기업이 생존하고 성장·번영하기 위해서는 지금까지와는 다른 새로운 성공 방정식과 치밀한 준비가 필요하다. 바야흐로 전기의 시대를 대비해야 할 때다.이호현 산업통상자원부 2차관