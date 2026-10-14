[기고] 우리 기업의 미국 진출, 절호의 기회다

이미지 확대 강경성 코트라(KOTRA) 사장

2026-10-14 25면

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1882년 토머스 에디슨은 뉴욕 맨해튼 펄 스트리트에 미국 최초의 상업용 중앙발전소를 가동했다. 한 곳에서 만든 전기를 여러 건물에 보내는 이 실험은 현대 전력산업의 출발점이 됐다. 그로부터 140여 년이 흐른 지금, 미국은 전력이라는 과제 앞에 서게 됐다. 인공지능(AI) 데이터센터와 첨단 공장이 들어서며 전력 수요는 급증하는데 전력 설비가 이를 따라가지 못하고 있다. 미국 내 데이터센터 전력 수요는 지난해 52기가와트(GW)에서 2030년 115GW로 두 배 이상 늘어날 전망이다.이 과제를 풀어나가는 과정에서 한국이 협력 파트너로 참여하게 됐다. 정부는 최근 대미 투자협력의 첫 사업으로 텍사스주 가스복합화력발전소 건설을 확정했다. 미국 에너지·인프라 시장은 진입이 쉽지 않았다. 현지 실적과 벤더 등록, 인증을 요구하는 관행 때문에 입찰 명단에 오르기까지 수년이 걸려 중소·중견기업에겐 높은 문턱이었다.이번 투자는 그 문턱을 넘을 기회가 될 수 있다. 발전소 한 곳에는 설계·조달·시공(EPC)부터 가스터빈과 배열회수보일러, 변압기와 개폐기, 배관·밸브·계측제어, 준공 이후의 운영·정비까지 긴 가치사슬이 연계된다. 후속 사업으로 논의되는 원전은 주기기와 보조기기, 케이블, 시공·정비 인력까지 공급망이 더 길다. 기계와 전기, 건설, 엔지니어링 서비스를 아우르는 분야에서 우리 중소·중견기업의 수주 기회가 열리는 것이다.발전소가 데이터센터로 전력을 보내려면 송배전망이 깔려야 하고, 초고압 변압기와 차단기, 전선 수요가 늘어난다. 전력 품질을 안정시키는 에너지저장장치(ESS) 수요도 뒤따른다. 모두 우리 기업이 세계적 경쟁력을 갖춘 분야이고, 이러한 기자재의 상당 부분은 국내에서 생산돼 수출된다. 현지 프로젝트에 우리 기업이 참여할수록 국내에서 나가는 기자재와 부품도 늘어난다는 뜻이다. 무엇보다 한 건의 프로젝트가 수십 개 협력사의 첫 미국 실적이 되고, 그 실적은 다음 발주와 제3국 시장으로 이어지는 자산이 된다.기회는 워싱턴뿐 아니라 각 주(州)의 현장에 있다. 연방 차원의 합의가 문을 열더라도 부지와 인허가, 전력과 용수, 인력과 인센티브는 주정부와 지역 경제개발기관의 협의에서 구체화된다. 미국 주정부 대표단들은 한국 기업이 현지 공급망에 함께해 주기를 기다리고 있다. 코트라는 이러한 수요를 우리 기업과 연결하고, 현지 진출에 필요한 정보와 지원을 제공하며 빈틈없이 돕겠다.140여 년 전 펄 스트리트의 발전소가 미국이 AI·첨단산업 강국으로 번영하는 씨앗이 됐듯이, 지금 미국에서 열리는 프로젝트 하나가 우리 기업에는 다음 시장으로 가는 출발점이 될 것이다. 들어갈 수 있는 기업은 미리 준비한 기업이다. 코트라는 미국 시장에 도전하는 우리 기업이 현지에 뿌리내리고 성과를 창출할 수 있도록 지원하겠다.강경성 코트라(KOTRA) 사장