[기고] 기후위기 시대, 한국형 삼각 편제의 길

은재호 한국외국어대 EU융합전공 겸임교수

“계란을 한 바구니에 담지 말라”는 말이 있다. 위험을 한곳에 몰아넣으면 한 번의 충격이 모든 것을 무너뜨릴 수 있다는 교훈이다. 반대로 “요리사가 많으면 국물이 짜진다”는 속담도 있다. 일이 조율되지 못한 채 여러 손이 얽히면 결과가 더 나빠진다는 경고다. 한국의 기후·에너지·환경 정책을 둘러싼 정부조직 개편 논의는 이 두 가지 비유 사이에 서 있다.한국은 독특한 맥락을 지닌다. 첫째, 제조업 중심의 수출 의존 경제 구조다. 탄소 다배출 산업이 여전히 국가 경쟁력의 핵심을 차지한다. 둘째, 에너지 자급률이 3%에 불과하다. 안보와 공급 안정이 기후 감축만큼 절박하다. 셋째, 강한 중앙집권적 행정문화다. 총리실이나 대통령위원회가 조정 역할을 하지만 실질적 권한은 부족하다.넷째, 원전·풍력·송전망·쓰레기 매립 등 거의 모든 에너지·환경 사업에서 사회적 갈등이 폭발한다. 다섯째, 국제사회는 한국의 경제 규모에 걸맞은 책임을 요구하며, 기후 대응 미흡을 꾸준히 지적하고 있다.이런 상황에서 산업부는 산업 경쟁력과 무역을 지켜야 하고, 환경부는 규제와 생태 보전을 책임져야 한다. 기후·에너지 정책은 탄소중립이라는 국가적 책무를 달성해야 한다. 그러나 이 기능들을 한 부처에 모두 묶으면 서로의 무게에 눌려 깨지기 쉽다. 반대로 제각각 흩어놓으면 요리사가 많아져 국물이 짜지듯, 조정 비용이 커지고 정책 속도는 늦어진다.따라서 한국적 맥락에서 가장 현실적인 해법은 산업부와 환경부를 존치하면서 기후와 에너지를 전담할 새로운 부처를 신설하는 삼각 편제 모델이다. 이는 정책 집행력과 규제 독립성을 동시에 확보하면서도 산업 경쟁력을 지킬 수 있는 절충안이다. 영국이 에너지·넷제로부(DESNZ)를 신설해 기후·에너지 전환에 집중하고, 환경과 산업을 별도로 운영하는 사례는 한국에 시사점을 준다.물론 삼각 편제에도 한계는 있다. 부처가 늘어나면 조직이 복잡해지고 예산과 인력이 분산될 수 있다. 산업부·환경부·기후에너지부 사이의 경계가 모호해져 또 다른 갈등을 낳을 수도 있다. 따라서 신설 효과를 제대로 거두려면 부처 간 조정 메커니즘과 강력한 리더십이 반드시 뒷받침되어야 한다.기후에너지부 신설은 단순한 조직 개편이 아니다. 한국이 국제사회에 기후위기 대응을 본격적으로 천명하고, 국내적으로는 산업·환경·기후의 균형 있는 거버넌스를 구축하겠다는 선언이다. 계란을 한 바구니에 담지 않는 신중함, 요리사가 많아도 국물이 짜지지 않게 조율하는 지혜가 동시에 필요하다. 한국적 맥락에 맞는 조직 개편이야말로 기후위기 시대 국가 경쟁력을 가를 분수령이다.

은재호 한국외국어대 EU융합전공 겸임교수

